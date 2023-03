Marcos ganó la última prueba y se convirtió en el primer finalista de GH

Por su parte, Romina, muy nerviosa en la gran final, se equivocó con la ubicación de una capital. “¿Qué otro jugador además de Juliana es oriundo de la provincia de Santa Fe?”, le preguntó el conductor. “No hay ninguno”, respondió la jugadora y Del Moro replicó: “Tomás Holder, es de Rosario, Santa Fe”. En ese momento, la participante afirmó que se confundió con la ubicación de la ciudad y se lamentó.

De esta manera, el participante salteño se consagró primer finalista del reality. Así, la exdiputada quedó nominada junto a Julieta y Nacho, que habían quedado en placa el martes por la noche, al perder la primera parte de la prueba del líder. De ahora en más, el voto del público es positivo.

Romina, Marcos, Julieta y Nacho jugaron la primera etapa de la última prueba del líder de Gran Hermano. El lunes, Santiago del Moro les había avisado a los cuatro participantes que continúan en la casa más famosa del país que, a diferencia de otras ediciones, esta vez habrá tres finalistas: el próximo domingo uno de ellos abandonará el certamen y a partir de ese momento el voto será positivo. Es decir que la gente elegirá a quién quiere que gane Gran Hermano. Para ello, el conductor les anunció las reglas de la última prueba por el liderazgo que comenzó en la gala del martes. “Ustedes van a jugar en duplas y la dupla ganadora del martes pasa a la final del miércoles”, anticipó y les pidió a los participantes que armasen los dúos.

“¿Con quién se sienten más contenidos, más tranquilos, para jugar? Depende de ustedes”, indicó el conductor. De inmediato, Romina tomó el mando de la decisión y le sugirió a Marcos que fuera su dupla, dejando así a Nacho y a Julieta como la otra. Ninguno se opuso en el momento y se lo confirmaron a Del Moro.

Sin embargo, más tarde mostraron un clip en el que Nacho y Julieta cuestionaron la decisión que había tomado su compañera. “En el juego de las parejas Romi no quería ir conmigo”, le comentó la actriz a Nacho y reprodujo los dichos de la exdiputada: “Bueno, para no ir juntas...”. El joven fue el primero en recriminarlo. “Me cagó a mí. Me cagó”, insistió quien agregó que hubiera preferido competir con Marcos. “¿Por qué? ¿Qué me querés decir? Hubieras dicho que no estás de acuerdo. Sos la segunda persona que me descarta”, respondió la joven.