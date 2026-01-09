"
Marcelo "Teto" Medina contó que tiene cáncer de colon

El conductor y animador contó su actual situación en sus redes sociales. Además, detalló como se encuentra su tratamiento.

Marcelo “Teto” Medina reveló en sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de colon y que está haciendo sesiones de quimioterapia. Si bien tuvo una operación exitosa, podría ser sometido a una nueva intervención.

“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, comenzó diciendo el conductor en su cuenta de Facebook.

Lurgo detalló qué le dijeron los médicos. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, detalló.

“Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”, indicó.

Horas después, compartió otro posteo con una sentida reflexión. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”, escribió.

Por último, comentó: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.

FUENTE: PrimiciasYa

