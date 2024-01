Lotocki contó cómo es su vida en la cárcel

“La Justicia tendrá que determinar si soy inocente. No tiene sentido que esté preso sin una condena. Es una exageración esta (prisión) preventiva”, afirmó Lotocki.

Aníbal Lotocki aclaró que no es un preso vip

“No soy ningún preso VIP... Estoy en el pabellón de mejor conducta. Están los 50 presos más amigables. La celda se cierra a la misma hora, las visitas también, la comida es la misma”, remarcó.

“Pedí una computadora y me la negaron. Estamos en un lugar de mucho calor, las celdas son muy pequeñas, no corre nada de viento. Tengo transpiración excesiva, no me puedo hacer el tratamiento para eso acá. El médico me indicó pedir un ventilador. El Servicio Penitenciario no me lo quiere dar. No tengo ningún beneficio, en absoluto”, sostuvo.

Luego, Lotocki aclaró que pasa sus días leyendo y que se puso a escribir un libro. “Es momento de hablar... Yo he hablado muy poco y eso ha sido un gran defecto”, dijo.

“Uno acá tiene tiempo para reflexionar. Reflexioné mucho... Tuve tiempo de escribir, un libro, que está en proceso de revisión”, contó.

“No supe hacerme escuchar y ese fue un gran defecto. Dejé que se hablara mucho. Es momento de hacer lo que no había hecho hasta ahora”, cerró contundente.