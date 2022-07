Las picantes confesiones de Cande Tinelli

cande tinelli historias 1.jpg

Así, fiel a su sinceridad brutal, Cande Tinelli se animó a interactuar con sus seguidores virtuales respondiendo consultas desde sus historias de Instagram. "Estoy aburrida, pregunten cosas pero no sean de los tatuajes pliz" anunció la it girl y comenzó a contestar los más variados temas. Ante la consulta sobre si tiene nervios por su debut, confesó "Sí. Y mucha ansiedad por ver los memes que me van a hacer", mientras que sobre lo que le gusta hacer confió "Pintar, montar, estar al aire libre, viajar. Todo menos laburar, digamos".