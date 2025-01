Las parejas de famosos que marcaron el 2024

image.png

Wanda Nara y Mauro Icardi

Entre idas y vueltas, la pareja confundió a sus seguidores en múltiples ocasiones con el estado de su relación. Tan solo le bastó a Wanda decir en el living de Susana Giménez que se encontraba “sola” en Argentina, más no soltera, para que Mauro se tomará un avión sin escalas para venir a visitarla y pasar tiempo en familia.

Finalmente, la pareja llegó a su fin y ahora se encuentran en una extensa guerra mediática y judicial para concretar su divorcio.

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez

Ya oficialmente separado de Wanda Nara, el futbolista retomó el contacto con Eugenia “La China” Suárez, la causa principal por la cual habría terminado su relación con la madre de sus hijos y lo que marcó el inicio del “Wandagate”.

Si bien aún no oficializaron una relación públicamente, ambos fueron vistos “a los besos” en un conocido boliche de Costanera, compartiendo tardes en la casa del futbolista, salidas con sus hijas e incluso habrían pasado Navidad juntos.

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa

La modelo atravesó una inesperada separación de su ex esposo, el ex ministro de Desarrollo Económico Roberto García Moritán, el pasado septiembre tras, supuestamente, haberse dado cuenta de una infidelidad. Sin embargo, eso no apago su sonrisa, ya que pocas semanas después decidió apostar al amor nuevamente y entablar una relación con el polista Martín Pepa.

Desde entonces, la pareja compartió viajes al exterior y citas extravagantes que fueron captadas por las cámaras de los paparazzis.

Wanda Nara y L-Gante

Entre varios rumores sobre su relación, ya que no faltaban quienes se cuestionaban si se trataba de marketing o si era verdadera, la pareja oficializó su noviazgo a través de una trasmisión en vivo en la cuenta de Instagram de Elián Valenzuela.

Según Mauro Icardi, la relación entre Wanda y Elián inició mientras ella estaba en pareja con él, pero ella niega rotundamente que eso haya sido así. Por otra parte, L-Gante también cuestionó públicamente a la conductora de Telefe por haber negado su relación en el living de Susana Giménez y sostuvo “Si Wanda dice algo, está el marido en la casa”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Siciliani tuvo un exitoso año en su carrera actoral, con el estreno de ‘Envidiosa’, que fue eclipsado por su polémica relación con el actor Luciano Castro. La pareja hizo publicó su noviazgo en mayo del 2024.

La controversia inició cuando Flor Vigna, ex pareja de Castro, dio a entender que el actor le habría sido infiel con Griselda y que ella habría sido la causa principal de su separación. A esta revelación, se le sumó las declaraciones de la ex esposa del actor, Sabrina Rojas, quien dejó en claro su mala relación con la actriz por, también, haberle sido infiel cuando ella estaba embarazada.

Sin embargo, Castro y Siciliani siguen juntos manteniendo su relación a bajo perfil.

Eugenia “La China” Suárez y Franco Colapinto

El joven corredor de Fórmula 1 tomó relevancia este año, convirtiéndose en uno de los hombres más deseados tanto en Argentina como en el mundo. Mientras estaba a la espera de una confirmación de una banca para poder correr este 2025, tuvo un breve encuentro con la China Suárez en Madrid.

Según trascendió, mientras la actriz se encontraba en México para un evento, habría cambiado su vuelo de Buenos Aires a Madrid para poder encontrarse con el piloto. Rápidamente, su visita captó la mirada de las cámaras y ambos fueron cuestionados en redes sociales, tanto por la diferencia de edad como por estar “desenfocado” de sus obligaciones como profesional.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere

Tras varios rumores, la actriz y el productor oficializaron su relación a mediados de septiembre. La pareja se conoció trabajando en el set de En el barro, la serie spin-off de El Marginal, donde ella tiene un rol protagónico.

Su relación enfrentó numerosas críticas por la diferencia de edad que hay entre ambos, ella tiene 27, mientras que él tiene 51. Sin embargo, la pareja se muestra feliz en redes y pareciera que la edad no es un problema para ellos.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La pareja consolidó su amor con una extravagante boda en Exaltación de la Cruz el pasado 20 de julio. Su festejo fue y será el más recordado del año debido a que reunió a distintas figuras del futbol internacional y celebrities del mundo entre sus 300 invitados.

Recientemente, se conocieron nuevos videos de la boda y revivieron los recuerdos entre sus fanáticos que la catalogaron como una “boda de ensueño”.