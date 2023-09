Las fuertes declaraciones de Ana Paula Dutil sobre su depresión

Y continuó en detalle: “Lo que yo hacía era tomar alcohol, dormir todo el día. Tomaba, tomaba alcohol y dormía todo el día”.

Ana Paula contó que pasaba por un momento de profunda tristeza en su vida: “Lo hacía para callar esa cabeza porque tampoco estaba eso, ¿no? Yo ya no quiero estar acá, pensaba, no quiero que los demás sufran por verme cómo estoy, pero yo no tenía fuerza para hacer nada”.

El apoyo de los hijos de Ana Paula Dutil tras su dura confesión

Ana Paula Dutil tiene dos hijos con Emanuel Ortega, India y Bautista, y también tiene sus dos hijos mayores, Teo y Noé, de su primer matrimonio con Alejandro Ranuschio.

India comentó la publicación en Instagram con mensajes a puro elogio a su mamá: “La mujer más fuerte que conocí en mi vida. Te amo”, expresó junto a un emoji de un corazón.

Y Bautista también dejó su opinión el posteo: “Sos lo mas lindo que tengo en esta vida. Si tan solo supieran lo fuerte y hermosa que es mi madre por dentro y por fuera. Te acompañé, y lo volvería a hacer las veces necesarias para que tu esencia siempre esté presente en nuestras vidas”.