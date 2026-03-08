Un romance inesperado acaba de sacudir las estanterías de las redes sociales: Ester Expósito y Kylian Mbappé son los protagonistas del "match" más explosivo de este 2026. La actriz española de 26 años y el astro del fútbol francés de 27 habrían dejado de esconderse, tras una serie de filtraciones que los ubican compartiendo momentos de extrema complicidad en las capitales más románticas de Europa.
Las fotos de Kylian Mbappé con una mega estrella que sorprendieron al mundo entero
Tras coincidir en Madrid y París, el delantero francés fueron captados en una actitud que no deja lugar a dudas.