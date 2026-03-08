Las fotos de Kylian Mbappé con una mega estrella que sorprendieron al mundo entero

La actriz madrileña y el delantero habrían compartido encuentros secretos en España y Francia.

Las versiones indican que el raid romántico habría iniciado en suelo español, para luego trasladarse a la Ciudad de la Luz. Allí, la supuesta pareja fue vista disfrutando de una cena exclusiva en un restaurante con vista privilegiada a la Torre Eiffel, donde la cercanía y las risas habrían sido las grandes protagonistas de la noche.

"Están saliendo": la contundente afirmación del bloguero Aqababe sobre el vínculo entre las estrellas.

Las imágenes difundidas por el informante muestran a una de las actrices más influyentes de habla hispana y al campeón del mundo compartiendo horas que, para muchos, ya funcionan como una presentación oficial ante el ojo público, a pesar del silencio de sus protagonistas.