La supuesta amante del novio de Julieta de Gran Hermano rompió el silencio

"Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli... estuve en otros países y no miraba GH", explicó la sensual rubia.

Galera manifestó que no tendría inconvenientes en reunirse con la familia de Poggio. "Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él... se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli", añadió.

La supuesta amante de Bardelli reiteró que le llama la atención la actitud de la madre de la participante ante este escándalo. "A la madre le encantan las cámaras y quiere facturar con las hijas... de chicas las preparó para estar en la TV, quiere que gane Ju y no le conviene que se distraiga, lo dijo en un programa. Por eso niega todo... es más importante la plata, la fama, que la reputación de la hija", sostuvo.

Al finalizar, Galera dijo que espera que Poggio pueda abrir los ojos. "Me parece sincera y transparente, aparte de ser muy diosa... se merece otra cosa y pienso que se va a dar cuenta sola", cerró.