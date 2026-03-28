Cómo lavar las toallas del baño para eliminar el olor a humedad

Para limpiar el inodoro y el bidet, el vinagre también es muy bueno y efectivo.

El vinagre es un ingrediente ácido y natural muy utilizado en el mundo de la limpieza. Este producto es un desinfectante poderoso que logra mantener las superficies libres de ciertas bacterias, virus y hongos.

En el baño, el vinagre se suele usar para lavar los pisos, espejos, azulejos, cañerías, griferías y todo aquello que requiera de su acidez.

Cómo lavar las toallas del baño con vinagre y quitar el olor a humedad

El olor a humedad en las toallas se produce cuando dejamos las toallas mojadas y colgadas en el baño durante mucho tiempo, con poca ventilación y sin un lavado semanal o cambio frecuente.

Existen dos métodos o formas de lavar las toallas del baño usando vinagre como ingrediente principal: puedes realizar un lavado en lavarropas colocando vinagre directamente en el tambor de la máquina o puedes poner las toallas en remojo con agua y vinagre por al menos una hora.

Dejar las toallas en remojo con vinagre sirve para neutralizar malos olores y matar ciertos microorganismos.

Lo recomendable es lavar las toallas con vinagre seguido, cuando empieces a notar que están húmedas todo el tiempo y tienen mal olor. El vinagre también actúa como suavizante para la tela.

Un consejo extra para evitar el olor a humedad y el desarrollo de microorganismos en el baño: guarda siempre las toallas limpias y secas en un espacio fresco, sin humedad y con alguna bolsita de arroz para que absorba.

Otros olores que puedo eliminar con vinagre

El vinagre es un neutralizador natural y económico de malos olores.