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Cómo lavar las toallas del baño para eliminar el olor a humedad

El vinagre es perfecto para eliminar el olor. Solo hay que hervir un poco de vinagre en un jarrito o una olla y dejar que el vapor de vinagre haga lo suyo.

El baño es uno de los espacios de la casa más sucios y con mayor cantidad de gérmenes. Esto se debe a la cantidad de humedad acumulada en el ambiente, el contacto constante con materia fecal, los recipientes de basura, la falta de ventilación y el sarro acumulado que tapa los desagües.

Para toda mancha o pegote que aparece en el baño, existe algún truco de limpieza pensado para solucionarlo en minutos. Normalmente, dichos trucos se realizan con productos naturales como vinagre, bicarbonato, limón o sal.

Para evitar todo tipo de mal olor en el baño, hay que empezar de a poco y con la limpieza de objetos pequeños que juntan mugre sin que lo sepamos. Hoy te explico cómo puedes limpiar y eliminar la humedad de las toallas del baño usando un poco de vinagre.

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Para limpiar el inodoro y el bidet, el vinagre también es muy bueno y efectivo.

El vinagre es un ingrediente ácido y natural muy utilizado en el mundo de la limpieza. Este producto es un desinfectante poderoso que logra mantener las superficies libres de ciertas bacterias, virus y hongos.

En el baño, el vinagre se suele usar para lavar los pisos, espejos, azulejos, cañerías, griferías y todo aquello que requiera de su acidez.

Cómo lavar las toallas del baño con vinagre y quitar el olor a humedad

El olor a humedad en las toallas se produce cuando dejamos las toallas mojadas y colgadas en el baño durante mucho tiempo, con poca ventilación y sin un lavado semanal o cambio frecuente.

Existen dos métodos o formas de lavar las toallas del baño usando vinagre como ingrediente principal: puedes realizar un lavado en lavarropas colocando vinagre directamente en el tambor de la máquina o puedes poner las toallas en remojo con agua y vinagre por al menos una hora.

Dejar las toallas en remojo con vinagre sirve para neutralizar malos olores y matar ciertos microorganismos.

Lo recomendable es lavar las toallas con vinagre seguido, cuando empieces a notar que están húmedas todo el tiempo y tienen mal olor. El vinagre también actúa como suavizante para la tela.

Un consejo extra para evitar el olor a humedad y el desarrollo de microorganismos en el baño: guarda siempre las toallas limpias y secas en un espacio fresco, sin humedad y con alguna bolsita de arroz para que absorba.

Otros olores que puedo eliminar con vinagre

El vinagre es un neutralizador natural y económico de malos olores.

  • El vinagre es perfecto para eliminar el olor a pescado o comidas fuertes de la cocina. Solo hay que hervir un poco de vinagre en un jarrito o una olla y dejar que el vapor de vinagre haga lo suyo.
  • También puedes eliminar el olor que queda en tus manos cuando cortas ajo o cebolla, realizando un lavado de manos con vinagre.
  • El vinagre es perfecto para mantener la heladera libre de mal olor y neutralizar los aromas que dejan algunos alimentos.

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