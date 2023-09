La Mona Jiménez habló de su estado de salud y contó que pensó que se moría

"Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá", explicó sobre qué le pasó.

"Hice un festival de truco y a la mañana me levanté con dolor e inflamada la panza, había tomado lo normal, media botella de vino tinto", recordó el popular artista de 72 años.

Y cerró: "No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. Me abrieron, me limpiaron y me sacaron el vaso. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí".