La misteriosa foto de Tini Stoessel que sorprendió a sus fans

image.png

La primera reacción de los seguidores se orientó a un posible hackeo de su cuenta, por la ausencia de material en su feed. Sin embargo, la acción conjunta del corte del cabello con borrar todo el contenido parece conducir al anuncio de un nuevo álbum. Es una práctica habitual en los artistas, utilizando la figura del cambio de piel, de dejar atrás el pasado, de alentar a que sus fanáticos estén alertas y los sigan en lo nuevo que tienen para contar y para cantar.

De esta manera, su fandom se mostró ansioso sobre el posible nuevo material de Tini, que hace poco más de un año lanzó Cupido, su cuarto álbum de estudio. El misterio se planteó en la previa a que la artista cumpla 27 años -el 21 de marzo-, lo que alienta las versiones de que ese jueves pueda haber un anuncio más concreto. Mientras tanto, es el tiempo de las teorías y de activar las notificaciones. No sea cosa que se les escape alguna novedad importante.

image.png

Con este tipo de acciones, la cantante continúa activa en un 2024 que la tiene ocupada entre shows, premiaciones y su nuevo proyecto. Y siempre mostrando algo diferente en su aspecto. En este sentido, había sorprendido días atrás con un look vintage de los años ‘90, con un peinado zig zag, que a su vez había reemplazado a un estilo mucho más informal y playero, con trenzas largas. Habrá que ver qué tiene preparado para esta oportunidad.

En lo que refiere a su carrera propiamente dicha, Tini arrancó el año con un mimo de los al llevarse el Premio Lo Nuestro a Álbum del Año Pop Urbano por Cupido. “No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor. Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón”, declaró al recibir el galardón.