La insólita propuesta indecente que recibió Gonzalo Heredia

Fue en ese momento de estallido general cuando la locutora del programa acotó, entre risas, “Y te pidió las métricas, te pidió las estadísticas”, a lo que Heredia intentó salir del paso asegurando divertido “No me dio la posibilidad de negociar”.

Ante semejante anécdota realmente insólita y mientras no podía parar de reírse, Paoloski disparó “Ante una situación así, podemos pedir una barbaridad, Gonza. Vos mandámelo y yo lo negocio. No sé quién era tu representante, pero no hizo bien su trabajo porque me pasa a mí y vos vas a recitar en pelotas”. “¡Olvidate! Hago una obra que se llama Desnudos”, ironizó Gonzalo Heredia sobre la obra de teatro que encabeza junto a Luciano Cáceres, Sabrina Rojas, Esteban Lamothe, Mey Scápola y su mujer, Brenda Gandini. “¡Pero claro! Y aparte recitar....¡lo bien que recita!” remató el conductor de Telefe.

Gonzalo Heredia también habló de su relación con su mujer, Brenda Gandini

Pero claro que Gonzalo Heredia también repasó muchos otros temas durante la entrevista televisiva, donde por ejemplo se refirió a cómo es esto de trabajar con su pareja y madre de sus hijos. “Nos llevamos genial, en el teatro somos compañeros. Redescubrís a tu pareja en un lugar laboral, y ser compañero también tiene esta complicidad...once años ya, es un pedazo”, comentó el galán.

Así como también se refirió a los planes de casamiento que tenía con la hija de Daniela Cardone que quedaron, por el momento, truncos justificándose “Me agarró una pandemia”.