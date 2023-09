La impactante foto de María Becerra con oxígeno

"Lo dimos todo pero terminé con taquicardia y oxigenando en 80 Jajaja Lpm me hizo mierda la altura de Bolivia", indicó la artista desde Twitter.

"Gracias por tanto amor Bolivia, qué país tan hermoso. El show de ayer estuvo increíble y así terminamos también", indicó en sus historias al contar qué le había pasado con la impactante foto con oxígeno.

maria becerra 3.jpg

El pánico que vivió María Becerra en un hotel en Los Ángeles: "Pensé que terminaba en..."

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, María Becerra narró una situación dramática que le tocó vivir en un hotel de Los Ángeles. La estrella de la música contó que estaba durmiendo y se despertó con cientos de abejas en la habitación.

“Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escucho como cuando el mosquito está zumbando, así pero por 50. Resultaron ser abejas. Abro los ojos y veo como 20 en la lámpara que tengo arriba, miro la otra lámpara que tengo lejos y como 50, miro la otra lámpara, que no la pude ver tanto porque soy medio chicata, pero eran un montón más”, relató.

Becerra indicó que tuvo que hacerse de valor para poder enfrentar esa situación y trató de ingeniárselas para escapar de ahí:"¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?”.

“Cuando reacciono, pienso cómo salir de ahí, porque nos teníamos que ir a otro aeropuerto, y cómo hacerlo sin que me piquen, sin terminar en el hospital. Teníamos que salir a las 7 de la mañana, teníamos las valijas, todo preparado para abrir los ojos y bajarlas. Pero eran las 5 y lo iba a tener que hacer dos horas antes, porque de ahí me tenía que ir porque estaban meta entrar y entrar y no sé por dónde, porque yo tenía todo cerrado porque soy una psycho de los bichos, veo una polilla y ya me da miedo”, siguió.

La cantante tomó fuerzas y se retiró rápidamente del lugar. "Agarro mis cosas, la valija y tengo un momento de reflexión interna y me dije ‘María, el mundo es para los valientes, mirá hasta dónde llegaste, loquita’. Así que me puse de todo, me puse un jean, una boina, una campera con capucha y pensaba que hubiera menos lugares para picar. Tuve que tener valor y pasar ese pasillo de la muerte con dos lámparas y 50 abejas en cada uno”, detalló.

Finalmente, Becerra precisó que logró irse y llegar al Aeropuerto, sana y salva. "Pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital, pero las abejas estaba haciendo la suya, estaban alrededor de la luz y no jodían, y así me vine hasta el aeropuerto”, concluyó.