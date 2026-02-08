La furia de Mirtha Legrand por su estatua en Villa Cañás: "Horrible"

Eso dio pie a una nueva queja de Mirtha Legrand por ese tema: "Me hicieron un busto en Villa Cañás, mi pueblo, y era horrible. Lo sacaron, lo retocaron y lo dejaron peor. El intendente que es amigo mío me dice que vienen de todas las ciudades a verlo así que lo dejamos".

Mirtha Legrand estatua en Villa Cañás

Ahí la periodista de espectáculos recordó la furia que tenía Mirtha Legrand por este tema cuando le escribió por privado: "En ese momento que nos mandamos mensajes la indignación la sentí del otro lado".

“Me hicieron de cuerpo entero, ¿no? Estoy con las piernas cruzadas y me pusieron sandalias. Yo jamás uso sandalias con los dedos al aire. Ya a una altura de tu vida ya dejas pasar", se resignó la conductora de La noche de Mirtha (El Trece) reiterando su malestar por el resultado final de su estatua.

Ya en el momento de inaugurarse la obra como homenaje se había generado polémica tras la crítica de la conductora por cómo había quedado reflejada y en las últimas horas Mirtha Legrand volvió a la carga con su queja.

El enojo de Mirtha Legrand por la salida de Jimena Monteverde de su programa

Mirtha Legrand dialogó con PrimiciasYa en la previa a su programa del sábado 7 de febrero por la noche y se refirió a la inesperada salida de Jimena Monteverde de su programa.

La ausencia de la conocida cocinera, quien era una habitual presencia en su mesaza, había generado ruido días antes cuando se conoció de esta información.

El trasfondo de la salida de Monteverde del programa de Mirtha parece estar claro: la cocinera no puede estar en dos lugares al mismo tiempo al aire.

Las grabaciones del programa de la Chiqui se realizan los viernes por la tarde, justo en el mismo horario en que Jimena conduce La Cocina Rebelde (El Trece).

En este contexto, la diva contestó a la consulta de PrimiciasYa sobre este tema tema y sentenció: "No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada", afirmó categórica visiblemente molesta y sorprendida por la situación.

Además, dejó en claro el intenso trabajo que vienen realizando por estas horas ante el inesperado cambio: "Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las 3 de la madrugada. Es agotador".