La fuerte confesión de la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

Notero Alejandro Guatti: -¿Te sorprendió el posteo?

Uma Fabbiani: -Siento que fue innecesario hacerlo público cuando era un tema más privado. Ella (Amalia) no me dijo nada, no me llenó la cabeza. Yo siento que soy bastante grande para tomar mis propias decisiones y las decisiones que tomé fueron por mi cuenta.

Notero: -¿Vos esperabas que te diga feliz cumpleaños?

Uma: -No sé si lo esperaba, pero hubiese estado bueno. Es algo que todos los hijos quieren, que estén sus papás presentes.

Notero: -Hace una relación que está mal hace tiempo. ¿Hace dos años que ya no hablan?

Uma: -Dos años. Un poco más.

Notero: -¿Vos decidiste no invitarlo?

Uma: -Yo lo hablé con él y llegamos a un punto en el que la mejor decisión era no invitarlo. Fue más decisión mía. Hubo un problema en la comunicación, pero bueno, nada.

Notero: -¿Después del posteo hubo algún mensaje privado?

Amalia Granata: -No.

Uma: -No, ninguno. Nada.

Notero: -¿A vos te angustió todo lo que pasó?

Uma: -Puede ser que me haya angustiado, pero es un tema que ya lo traté. Fui al psicólogo, hice todo mi esfuerzo para no estar mal, porque, claramente, me agarró depresión en un momento. Pero siento que ya lo pude sacar adelante y lo normalicé más.

Marcelo Polino reveló picantes motivos sobre la decisión de Uma con su papá, el Ogro Fabbiani

El sábado por la noche se dio la soñada fiesta de 15 de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian el Ogro Fabbiani, la cual entró en una gran polémica por la ausencia del ex futbolista al cumple de su hija y el posterior fuerte mensaje que hizo en las redes.

En este sentido, Marcelo Polino, quien fue uno de los pocos invitados famosos al evento, habló en el ciclo Intrusos, América Tv, de la ausencia del Ogro a la fiesta de Uma.

"Estaba la abuela, los hermanitos. Uma estaba feliz porque desde los 7 años quería la fiesta de 15", indicó el periodista. Y agregó: "No me sorprendió (la ausencia de Fabbiani). Hace ocho años, trabajando con Amalia, he visto el esfuerzo que ha hecho esta mujer para que Uma tenga vínculo con su papá".

"Salíamos de la radio y ella agarraba el auto e iba a la casa de la abuela para que vea el padre. Ella siempre estimuló el vínculo para que se sigan viendo", explicó Marcelo, amigo de Amalia.

Y remarcó: "A él (el Ogro) no lo conozco. Amalia rehízo su vida y Leo (Squarzon) es muy copado".

Y sobre el polémico posteo del actual DT, consideró: "Me pareció innecesario el mensaje justo el día del cumpleaños, aún teniendo razón el adulto debe bajar un cambio".