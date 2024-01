La foto que rompió la relación de Luciana Salazar y Redrado

Ahora, que la relación entre ellos es nula y solo los une la guerra judicial por los alimentos de Matilda, Luciana Salazar decidió volver a hablar.

En las últimas horas, en un posteo en sus redes, Luli fue más que contundente sobre por qué terminó el vínculo con el economista. La rubia compartió dos fotos que le tomaron los paparazzi a Redrado cuando iba a visitar a Matilda.

Sobre esas imágenes, la ex vedette acotó: "Luego de que la prensa difundió estas fotos de cuando él venía a visitar a Matilda, la dejó de ver por unos meses. Él le había mentido a todo su entorno sobre esta situación. Nadie en ese momento, se preguntó por qué la visitaba si nosotros ya estábamos separados y él, de 'novio'. Hasta ahí, cumplía con todos los acuerdos firmados. Cuando yo le dije: 'Basta, a Matilda no la ocultás más' y no transé con sus pedidos, dejó de pagar la cuota alimentaria".

Sin dudas, Luciana responsabiliza al entorno por la ruptura, aunque -por el momento- prefiere no mencionar con nombre y apellido quiénes fueron los que se pusieron al vínculo.

Luciana Salazar posteo vs Martin Redrado

Carmen Barbieri incineró a Luciana Salazar con un dato muy personal: "No sé si hago mal en contar esto"

Hace unos días Carmen Barbieri y Luciana Salazar fueron las figuras invitadas para la inauguración de los tradicionales Carnavales de Gualeguaychú, por lo que compartieron bastante tiempo juntas y mucho llamó la atención de la capocómica un particular antojo de la rubia a la hora de comer.

“Es linda por fuera y por dentro, y ella trabaja mucho, hace presencias. De hecho, el Carnaval es una presencia. Estábamos como madrinas abriendo el Carnaval de Gualeguaychú y la verdad que la pasamos muy bien”, comenzó explicando Carmen desde su programa Mañanísima (El Trece), luego de verse una nota con Luli.

Y mientras agregó que “Todo el mundo la quiere ver en pareja" mientras deslizaba pícara que igualmente "Ella tiene mucho chongo”, Majo Martino aseguró picante que Luciana “Tiene mucho pretendiente y mucho chongo. Pero ella también accede al chongo. Claro, no es que solo queda en el mensajito”.

En ese momento Estefi Berardi se preguntó cómo hace Luciana para nunca tener la "panza hinchada", elogiando así el cuerpo de la mamá de Matilda. Fue allí cuando Carmen Barbieri cometió un pequeño desliz sobre la alimentación de la rubia.

“No sé, tiene un lomazo. Ella se comió una bolsa así… No sé si hago mal en contar esto… Una bolsa así de gomitas de gelatina. Y también tenía muchos caramelitos. Le gusta mucho el dulce”, contó la conductora sobre lo que la vio comer mientras compartieron el evento.

Y mientras Diego Ramos intentó analizar las ingestas de la modelo, señalando que con los dulces “engaña el estómago”, Barbieri remató su infidencia agregando que después tomó champagne. "Tomamos una copa de champagne y brindamos”, concluyó la conductora.