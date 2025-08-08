"
San Juan 8 > Espectáculos > Emanuel Ortega

La exesposa de Emanuel Ortega habló sobre el caso de Julieta Prandi

Dutil se separó de Ortega en 2018 después de más de veinte años juntos y tienen dos dos hijos, India y Bautista. En charla con Desayuno Americano (América Tv), Ana Paula bancó a pleno a la modelo y destacó su calidez humana.

En medio del juicio a Claudio Contardi por abuso sexual, Ana Paula Dutil habló de Julieta Prandi y manifestó su total apoyo a quien es la actual pareja de Emanuel Ortega.

"Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta, la conozco a través de mis hijos, todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos", dijo Ana Paula Dutil.

"De la causa conozco lo que conocemos todos por los medios", aseguró. Y sobre el vínculo con Julieta Prandi, explicó: "Lo logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y desde el lugar de mujer y madre deseo que esto se termine para ella".

"Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad", siguió a flor de piel.

Y destacó: "El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque la Justicia es lenta en nuestro país y así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo".

"Leí el libro de ella que lo compré y me interesaba saber. Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo. No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así", continuó.

Y comentó qué le escribió tras iniciarse el juicio contra Claudio Contardi: "Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será".

