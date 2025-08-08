La exesposa de Emanuel Ortega habló sobre el caso de Julieta Prandi

"De la causa conozco lo que conocemos todos por los medios", aseguró. Y sobre el vínculo con Julieta Prandi, explicó: "Lo logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y desde el lugar de mujer y madre deseo que esto se termine para ella".

"Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad", siguió a flor de piel.

Y destacó: "El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque la Justicia es lenta en nuestro país y así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo".

"Leí el libro de ella que lo compré y me interesaba saber. Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo. No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así", continuó.

Y comentó qué le escribió tras iniciarse el juicio contra Claudio Contardi: "Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será".