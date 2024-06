La dura confesión de Bettina, la hija de Beatriz Salomón

La Tana fue una estrella de la televisión y el teatro en los ochenta al lado de una figura enorme como Alberto Olmedo. Trabajaba con figuras como Susana Romero, Adriana Brodsky, Divina Gloria, Silvia Pérez, Javier Portales, El Facha Martel, entre tantos actores que se "robaban" el rating a puro humor.

"Éramos muy pegadas a mi mamá, este año sentí su ausencia", contó Bettina. A la hora de hablar del episodio doloroso de Beatriz en televisión expresó: "Vivió triste toda su vida con esa cámara oculta".

"Nosotras éramos bebé, por esa cámara oculta casi pierden la adopción de nosotras", contó. "Estaba muy dolida por lo que pasó, fue una humillación pública", agregó la joven. "Nos quedamos muy solas cuando se fue mamá. Unas semanas antes me dijeron que mi mamá iba a morir. Andrea (Taboada) es mi madrina", contó en referencia a la periodista de DDM que la ayudó a salir adelante luego de la dolorosa pérdida de Beatriz.

Sobre la relación con su progenitor, Alberto Ferriols, Bettina aseguró: "No tengo recuerdos de mi papá. No hablé nunca más con él". Confesó que por el momento no quiere tener vínculo, pero sabe que es su padre y todo lo que eso significa para ella.

La relación de Bettina Salomón con Alberto Ferriols

En julio de 2023, la hija de Beatriz Salomón, se sinceró al hablar de lo que vivió con Alberto Ferriols: "Sufrí maltrato por parte de mi padre". "También mucho maltrato psicológico. Con él no volví a tener contacto y tampoco quiero", dijo por ese entonces.

Ferriols rompió el silencio, en enero de este año, para hablar de los dichos de su hija Bettina y aseguró que la joven "se equivocó". "En realidad yo he tenido buena relación con las dos. Hoy con Noelia, nos entendemos más por lo que estudia, Medicina. Viene acá al consultorio, ayuda, es muy buena", afirmó.