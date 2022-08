La criticaron por irse de vacaciones en época de clases y no se calló: "envidiosas"

Cansada de que la cuestionen, aclaró que ella se va de vacaciones cuando puede y no cuando otros quieren. “¿Por qué no se van a cag..? En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y soy la peor madre del mundo, lo sé y me encanta. Hago lo que puedo. Ocúpense de la educación de sus hijos todas estas manga de resentidas y envidiosas”, disparó molesta.

bariloche.jpg

La panelista de Momento D añadió que no se fue de canje, como muchos pensaron: “Me tienen envidia. Les voy a decir que vine acá con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie”.