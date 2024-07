La confesión de Carmen Barbieri sobre su romance con Daniel Scioli

Tras esta aclaración, Carmen recordó que fueron novios cuando apenas eras adolescentes. "En ese momento, él no era político y tampoco corría con las motos en el agua. A Daniel le gustaba el deporte pero éramos muy chicos, adolescentes. Venía a buscarme al colegio", explicó.

En tanto, ante la consulta de Wainraich sobre cómo se conocieron, Carmen confesó con su verborragia habitual: "No sé cómo fue la onda. Era un grupo de gente de artículos para el hogar. Estaban Garbarino, Frávega y Scioli. Éramos un grupo de amigos y amigas. Cada uno se había enganchado con una".

Asimismo agregó que la relación duró "muy poco tiempo", y detalló que fue " un año o menos. Éramos muy chicos, adolescentes". Y por último, reveló sincera: "De grande ya me hice muy amiga, amé a su familia. Yo lo quiero, es muy buena persona. Un hombre transparente y honesto".

La angustia de Carmen Barbieri al recordar cómo sufrió el sobrepeso: "Es muy duro"

En mayo de este año, Carmen Barbieri recibió en su programa a Mario Massaccesi, el conductor de esta temporada de Cuestión de Peso, El Trece, y allí la presentadora se mostró con angustia al recordar el drama que vivió producto del sobrepeso.

"¿Vos nunca fuiste gordo, no?", le preguntó la conductora de Mañanísima al periodista. Y ante la respuesta negativa de él, Carmen abrió su corazón al contar su fuerte experiencia. "Yo sí, tuve 44 kilos de más. Me costó tener sobrepeso, es muy duro estar gordo para todo: para el amor, para el trabajo, para con los hijos", comenzó la actriz.

Y remarcó con crudeza: "El espejo no existió durante mucho tiempo para mí. Yo pasaba y no me miraba. No los tapé pero es muy duro, no me quería ver en el espejo, se me llenan los ojos de lágrimas". "Perdoname, yo me emociono. Ser gordo es muy duro, por ejemplo, cuando no entrás en el asiento de un avión y no podés pagar primera", añadió a flor de piel Carmen Barbieri.

"Vos además sos una figura pública desde hace muchos años y la gente te va a ver qué tenés puesto", comentó Mario Massaccesi. "Y no tenés qué ponerte porque hay que inventar. Cuando tenés XXL", enfatizó Barbieri.

Fue allí cuando el conductor del reality recordó: "Una muchacha con sobrepeso me dijo en la calle: 'Las personas con obesidad no nos vestimos, nos tapamos'. Esa frase a mí me quedó", al tiempo que Carmen Barbieri asintió: "Sí, yo también, yo me tapaba, una carpa".