"Estaban charlando y hubo alguien ahí que me pasó un poco de data, que estuvo escuchando la conversación. Pasaron por todos los temas, y ella se mostró muy abierta", reveló la angelita. El conductor Ángel de Brito le pidió que ahondara en el tema y ella no decepcionó.

“De todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga, que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón”, detalló Elbusto.