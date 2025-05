Lo cierto es que la imagen desató una enorme polémica, teniendo en cuenta que las hijas de Icardi no pudieron acompañar a su papá por la feroz guerra que mantiene con su ex Wanda Nara, y desde las redes no tardaron en cuestionar la publicación de la China para dejar en evidencia que no se había incluido a Francesca e Isabella en el presente.

Así las cosas, hace unas horas cuando Eugenia Suárez abrió la cajita de preguntas de Instagram no tuvo inconveniente alguno en responderle a un usuario que le consultó directo "¿por qué no hubo camisetas para los hijos de él?". "Claro que hay. Sólo que no me corresponde subirlo a mí", fue la tajante respuesta de la actriz dejando en claro que el club no dejó de lado a Francesca e Isabella, sólo que ella se limitó a mostrar los regalos que recibieron sus hijos.