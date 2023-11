La afirmación de Barby Silenzi sobre su separación de El Polaco

Y sobre lo que contó de la separación de ellos explicó: "No tengo idea por qué lo hizo, capaz porque va a sacar un tema nuevo o va a estar en un teatro".

"Lo del viaje a Brasil lo sabía. Y cuando quiere discutimos por boludeces dos o tres días sin hablar y ya", dejó en claro Silenzi. Y sentenció: "A mí me gustaría cuando él vuelva que empiece hablar de lo que él mismo dijo".

En tanto, reconoció cuándo fue la última vez que hablaron: "El martes tuvimos una discusión normal como siempre, nada grave que no se pueda solucionar con una charla. Y de ahí no hablamos más de nada".

"Estoy triste y decepcionada, no me esperaba una reacción justamente de él así. Yo estoy hablando acá por culpa de él. Hasta que no hable con él no puedo tomar una decisión", finalizó Barby Silenzi.