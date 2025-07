La acción de Icardi que desató el enojo de Wanda Nara

Tras dar su opinión, comenzó a responder mensajes de sus seguidores. “Pienso que él está totalmente despechado, queda claro eso. Poner el nombre de su Tati en una zapatilla bueno, pero los hijastros ya es de psicópata, esos chicos tienen padre. Que él se ocupe de las hijas de verdad y deje a los hijos de Vicuña y Cabré fuera de sus locuras”.

A ese mensaje, Wanda respondió: “Y obvio si van todas directas para mí. No hay que ser muy vivo. La única que no se da cuenta es la que arruinó su familia y gasta el dinero que no paga a sus hijas. Por suerte la Justicia todas juntas me la va a devolver”.