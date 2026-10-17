Movistar dejará de funcionar y los clientes pasan a Tuenti

"La operación se enmarca en las medidas dispuestas por la autoridad regulatoria para preservar la competencia en el mercado argentino", indicaron desde Movistar a través de un comunicado.

Migración paulatina y sin trámites para el usuario

Asimismo, la compañía que pasó a manos de Telecom aseguró que la prioridad durante el proceso será la continuidad del servicio. Para llevar tranquilidad, la empresa detalló que el traspaso no requerirá ningúna gestión por parte del cliente:

Proceso 100% automático: Los usuarios no tendrán que realizar trámites presenciales ni virtuales.

Sin cambio de tarjeta SIM: No será necesario reemplazar el chip del teléfono móvil.

Planes y créditos protegidos: Las condiciones contractuales y precio se mantendrán o serán mejoradas. Además, se respetará el saldo de crédito disponible y la modalidad de pago previamente elegida.

Calidad de servicio garantizada: La experiencia de navegación y comunicación mantendrá los mismos estándares de calidad.

Aunque todavía no está definido que porcentaje de la cartera en cada región migrará a Tuenti, desde Movistar resaltaron que el traspaso será gradual y por etapas, de acuerdo a las notificaciones que se envíen en los próximos 40 días.

Cronograma e información personalizada

De esa manera, las notificaciones "uno a uno" comenzarán a enviarse el lunes 19 de octubre y se extenderán de forma paulatina hasta fines de noviembre. En esos envíos pueden estar comprendidos buena parte de los

El objetivo, destacaron, es que con los mensajes "los clientes alcanzados por la transferencia reciban información clara y oportuna sobre las etapas del cambio y sus implicancias".

Por eso, para consultas, dudas o soporte durante y después del período de transición, los usuarios transferidos contarán con los canales oficiales de atención de Tuenti: