Kike Teruel reveló su futuro en la política

Y agregó: "Creo que cuando termine el último show me va a caer la ficha. Pero estoy convencido de lo que decidí, y que era mi momento. Soy muy de cerrar ciclos, y yo creo que el ciclo con Nocheros, para mí, ya se había cumplido". Al tiempo que remarcó lo bien que está, tal como lo describió en el comunicado, y que precisamente por eso decide irse en este momento.

Consultado entonces sobre su futuro de aquí en mas, el todavía Nochero bromeó "No tengo nada para hacer. Si tienen trabajo, me avisan". Pero claro que surgió el tema de su posible incursión en la política, tal como circuló un reciente versión.

"La política sí me han hablando y mucho, pero siempre dije que no. Yo tengo una fundación con mi señora con la que trabajamos a nivel nacional e internacional, y me estoy abocando a eso desde Salta, pero sólo desde ese lugar", aclaró Kike asegurando que no aceptará ningún ofrecimiento para estas elecciones.

"Yo siempre le digo al partido que me habló que prefiero trabajar desde afuera, al menos por ahora. Para estas elecciones no" deslizó el salteño dejando abierta una puerta de cara al futuro.