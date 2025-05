Julio Chávez le contestó a Alfredo Casero y dijo la verdad de lo que ocurrió

La polémica con Julio Chávez se inició luego de declaraciones del actor en una entrevista , Chavéz declaró: "A Ricardo Darín (le robaría), el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo"- que derivaron en un enojo de Ricardo Darín.

Luego del cruce, trascendió que los actores mantuvieron una conversación y por primera vez Chávez reveló a El Destape qué le dijo a su colega: "No fue un llamado de disculpas, fue un llamado de aclaración y de intentar tranquilizarse y que el otro comprenda lo que pasó. No hubo disculpas porque no había nada de que disculparse y no hubo ninguna intención por la que habría que pedir disculpas. Hablé más de mí que de él y hablé sobre un atributo que para mí es muy importante, que es la capacidad de expandirse y de ser gestor que yo no la tengo".