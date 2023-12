Julieta Poggio mostró cómo le quedó la cara tras caer de un barco

"Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua. Me tuvieron que dar dos puntos”, le contó la ex Gran Hermano 2022 a Laura Ubfal.

Sin embargo, Julieta no pudo evitar que se especule con que protagonizó una pelea en la fiesta y corrió la delicada versión de que tenía el rostro desfigurado.