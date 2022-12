Juanita Tinelli preocupó a todos con un fuerte mensaje en redes

“Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien”, señaló Juanita Tinelli en su último tuit, sin dar demasiados detalles sobre lo que le sucede.

De inmediato, sus fans salieron a apoyarla y darle consejos para superar este difícil momento que está pasando.

“Pues… empieza por dormir bien, comer bien, sentarte bien y dejar de estar mal en todo”, “Sea lo que sea se puede superar, tómate las cosas de una en una y piensa en que el tiempo de verdad que cura todo, tú puedes reina”, “¡Quizás sea un pedido de ayuda!”, le escribieron en comentarios sus seguidores, para darle ánimo.