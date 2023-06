Jorge Rial le envió un duro mensaje a Morena

Facundo mencionó que, durante mucho tiempo, mantuvo una buena relación con el ex Intrusos. Sin embargo, el tiempo le demostró que no era la persona que imaginaba: "Como profesional me parece excelente, pero como amigo no. Es de los que te echan del barco cuando se hunde".

En otra ocasión, en el piso de Mañanísima, el hijo de Ventura destacó que su padre fue incondicional con Morena Rial, pese al enfrentamiento con Jorge. "Mi viejo la salvó a Morena de suicidarse. Cuando ella estaba al borde, lo llamó y mi papá salió corriendo", recordó el joven.