Jorge Lanata fue dado de alta: por qué estuvo internado

Por su parte, ya con la información confirmada del alta al conductor, quien se refirió al tema fue su mujer, Elba Marcovecchio, quien afirmó: “Me dice que está haciendo los papeles para el alta, que está bien, que ya vuelve a la casa, y si por él fuera, mañana ya volvería a trabajar... es más, no sé cómo no hace radio hoy a la noche”, dando cuenta del amor que tiene el periodista por su profesión.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Lanata enfrenta desafíos de salud que requieren atención hospitalaria. En octubre del año pasado, de hecho, fue admitido en la misma Fundación Favaloro, en aquella ocasión por neumonía. “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, relató en esa oportunidad vía telefónica en el envío radial que comanda.

A la vez, el conductor intercambió chistes con su equipo, capitaneado por Jesica Bossi y Marina Calabró desde los estudios de la emisora. Y aseguró no estar pendiente de lo que salía al aire: “Ustedes tiene que agradecer que no los escuche, porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo”, bromeó. “Es un buen porcentaje”, respondieron casi a coro.

Luego, quien salió a hablar sobre le tema fue la propia Elba, quien se manifestó optimista con la recuperación de su esposo: “Él está bien. Tiene una pequeña neumonía muy agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito y siempre, siempre, igual que en todas las personas, todo lo que es agarrado a tiempo tiene mucha mejor evolución. Yo cruzo los dedos, porque siempre hay que cruzar los dedos. Y lo que notamos que está evolucionando bien. Está con antibióticos”,

Finalmente, los primeros días de noviembre volvería al aire en su ciclo donde aclararía: “Tuve neumonía, entonces estuve unos días internado, y bueno, pasó. Nada grave. Tomé el último antibiótico ayer, así que aquí estoy”, tras lo cual continuaron con la información diaria.

Con respecto a cómo seguiría su recuperación hacia adelante, desde la mesa del programa de Mariana Fabbiani, donde Elba es panelista, le preguntaron si internamente estaban debatiendo la posibilidad de que Lanata deje el cigarrillo. “Ese es un tema muy personal de él. En eso no hay debate, gana Jorge. Hay que elegir las batallas, esa para mí es una batalla perdida. Está fumando menos que antes, pero toda adicción parte de la persona. Por más que le digas algo, es una batalla perdida”, enfatizó.