Jorge Lanata dio detalles de su estado de salud

Luego sostuvo: “Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”. Además, se preguntó en el aire: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

Además, Jorge remarcó que de todas las internaciones que tuvo en los últimos años “esta fue la peor”. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado. Fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”, contó el conductor de Lanata Sin Filtro.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte”, completó.