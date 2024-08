John Travolta junto a su familia de visita por Argentina

Sucede que en pos de no llamar la atención, el actor había hecho su reserva en el área VIP de la tanguería de Barracas bajo otro nombre. No obstante, ni bien llegó al lugar fue reconocido por el personal del lugar, quienes no salían de su asombro.

“La verdad no lo esperábamos. No lo podíamos creer. Se ve que ya había cenado porque llegó a las 10.10. Sacó entrada para el VIP junto con la hermana y un hijo. Fue muy amable. Llegó y preguntó si era posible que no le tomáramos fotos. Después nos comentó que si esperábamos a que todos se fueran él se iba a sacar fotos. Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP. Él nos dijo que cuando estaba en Argentina siempre pasaba por la puerta porque siempre se hospedaba en la casa de alguien que vivía en Quilmes”, confió Soledad Soler, esposa del director artístico Fernando Soler, a Teleshow.

Tanto le gustó el tradicional espectáculo argentino, que Travolta se fue prometiendo volver en su próxima visita al país que tanto conoce, ya que sus estancias en la Patagonia son habituales. Según el propio actor, cada vez que quiere descansar no duda en elegir el sur argentino.

En tanto, el jueves siguió recorriendo Buenos Aires y en su segunda noche en la ciudad porteña eligió un restó se sushi en el Bajo Belgrano.