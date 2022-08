Jennifer López y Ben Affleck se separaron tres semanas después de haberse casado

El medio Hollywood Life fue el que adelantó la noticia, afirmando que los actores llegaron a un consenso para separarse a los pocos días de disfrutar de su luna de miel por Europa. El motivo, según el medio y la pareja, es para fortalecer los lazos, la decisión es tomada para que no se pierda el encanto ni la magia entre ellos.

"Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las exigencias que conlleva hacer lo que hacen", dice la fuente citada por este medio estadounidense.

"De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación en la que ambos ganan", dice esta persona cercana al círculo más íntimo de Jennifer Lopez.

Además, saben cómo sortear la distancia: "Siempre están hablando, enviándose mensajes de texto, haciendo FaceTiming e incluso grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A J.Lo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase", prosigue la fuente.

"Entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje", concluye esta persona.