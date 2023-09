Ivana Nadal cumplió su sueño de conocer Europa

"Vuelvo para tu próxima primavera. Orgullosa de poder cumplir con lo que alguna vez creí tan lejano… Me amo, me honro y me celebro", remarcó la influencer.

Luego, desde Holanda, Ivana Nadal destacó: "Amsterdam de mi vida. Me convierto en una nena a cada segundo de la sorpresa que me genera todo lo que sos tanto que hasta tenés la fábrica de la mejor birra que existe".

"Gracias Dios por todo lo hermoso que estoy viviendo. Me siento muy abundante", expresó maravillada por la experiencia europea vivida.

En medio de su tour por Europa como turista, la modelo comparte así sus sensaciones al visitar cada uno de los lugares y lo que le genera en su interior.