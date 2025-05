Internaron a Carmen Barbieri en Terapia Intensiva

image.png

Luego, Berardi amplió: “Se siente bien pero la van a dejar internada hasta mañana. Continúa con dolor en el pecho. Los estudios viene dando bien. Falta uno”.

Por su parte, el periodista Fede Flowers anunció en la red social: “Hablé con el entorno de Carmen Barbieri: está bien. Le hicieron resonancia magnética, electrocardiograma, laboratorio. Le iban a dar de alta hoy, pero por prevención prefieren que pase la noche en terapia intensiva, me confirman que está bien, está hablando”.

Carmen Barbieri dijo lo que piensa sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Florez

En marzo, Carmen Barbieri fue noticia por el supuesto romance de su hijo, Federico Bal, con Fátima Florez.

La conductora de Mañanísima (eltrece)recordó que su hijo y la actriz se conocieron en Miami durante los Martín Fierro Latino 2024. “Lo que acabo de ver de la nueva relación de mi hijo no sé si es cierto,a mí no me contó nada, van a decir que miento... no estoy enterada de nada, me entero por ustedes”, aseguró antes de dar detales de lo ocurrido esa noche.

“A Miami yo fui con mis productores, Fede llegó antes. Después del evento Polino y yo nos fuimos a dormir. Yo me acuerdo que ella me dijo ‘¿y con quién voy?’ y le dije ‘andá con Fede que tiene auto’. Y me dijo ‘¿y me voy con él?’ y le dije, ‘sí, te va a cuidar’”, relató la actriz.

Intrigado por la opinión de Carmen, Federico Seeber le preguntó si aprobaba la relación. “Sí, cómo no la voy a aprobar, me cae rebien ella. Una mujer un poco más grande para un chico joven es bárbaro, que linda pareja hacen, no importa la edad”, aseguró Barbieri.

Tras los rumores de romance con Fede Bal, Fátima Florez rompió el silencio. “La estoy pasando bien, me gusta divertirme”, le dijo con mucho humor a Sofía Kotler, quien dio a conocer el testimonio al aire de TN Central. “Que digan lo que quieran”, agregó tras remarcar que está soltera desde hace varios meses.