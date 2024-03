Ingresaron cinco nuevos participantes a Gran Hermano

También aseguró que no es el "típico Tincho", pero "la gente considera que soy el tincho modelo por las minas, el gimnasio, salir y todo lo que hago yo”.

Más tarde, ingresó Darío que es oriundo de La Plata y se dedica al rubro automotor desde hace casi 20 años. El jugador tiene cuatro hijos: “Son dos nenas y dos varones. También tengo un nieto. Con mi mujer llevamos 32 años entre idas y vueltas porque me separé dos veces".

Además, afirmó en su presentación: “Mi primera estrategia va a ser que me incorporen inmediatamente al grupo. El minuto ahí vale oro”.

Paloma fue la tercera participante en entrar a la casa. Es de Martínez y confesó que no le guste pelear y que ama la limpieza, sobre todo la de los platos.

“Soy bastante personaje y a veces la gente me pregunta si soy o me hago”, admitió la jugadora que incursionó en distintas carreras como la fotografía y el acompañamiento terapéutico.

El cuarto jugador en presentarse fue Damián. “Me dicen Damcer y soy de zona oeste, de acá en Buenos Aires, de un barrio muy conocido como Villa Carlos Gardel”, contó sobre él.

“Vivo en un monoblock que es peligroso y tuve amigos que andan en la delincuencia. Gracias a Dios nunca me fui para ese lado y sí lo hice por el lado del trabajo, y mi objetivo o sueño de vida es poder salir del barrio y, de alguna manera, salir adelante, porque tengo una hermanita chiquita y no quiero que pase por las mismas cosas que yo viví”, relató.

También contó que ha hecho muchos trabajos como remisero, repositor, barista, bartender e instructor deportivo, entre otras actividades. “Me considero una persona 4x4 porque me adapto a cualquier terreno y circunstancia”, afirmó.

La última participante en ingresar fue Florencia que comenzó su presentación diciendo: “No me gusta bañarme. Me lavo un poco los sobacos, me hago el baño polaco, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?”.

La oriunda de Temperley, Lomas de Zamora, es estudiante de relaciones públicas y trabaja de modelo. “No hace falta ser 90-60-90 porque con actitud todo se puede”, afirmó la joven que reveló que tuvo que luchar contra los trastornos alimenticios.

Además, se definió como "buena persona, simpática y me suelo llevar bien con la gente, aunque no tanto con las mujeres porque son medio envidiosas y todo el tiempo andan comparando, te dan por atrás o quieren a tu novio. Son así, o bueno, soy así”.