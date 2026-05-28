El invento chino que reemplazará a los guantes de lana

FUENTE: TN
Según la descripción del producto, cuentan con:
- alimentación mediante USB;
- batería integrada de entre 500 mAh y 800 mAh;
- tres niveles de temperatura ajustables;
- interior de forro polar;
- autonomía aproximada de una hora;
- diseño portátil y liviano.
Así son estos guantes (Foto: Mercado Libre).
Además, los fabricantes aseguran que el calor se distribuye rápidamente sobre los dedos y la palma de la mano, una de las zonas que más sufre durante el invierno.
Cuánto cuestan y por qué se volvieron tendencia
Los guantes calefactables comenzaron a aparecer cada vez más en tiendas online y marketplaces internacionales. Algunos modelos se consiguen desde los $24.500.
Qué ventajas tienen frente a los guantes comunes
Entre los principales beneficios que destacan los usuarios aparecen:
- generan calor constante;
- permiten regular la temperatura;
- son recargables;
- algunos modelos son impermeables;
- ayudan a conservar mejor la movilidad de las manos en invierno.
Sin embargo, especialistas recomiendan revisar siempre la calidad de la batería y verificar que el producto tenga sistemas de protección contra sobrecalentamiento antes de comprarlo.