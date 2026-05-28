El invento chino que reemplazará a los guantes de lana

Según la descripción del producto, cuentan con:

alimentación mediante USB ;

; batería integrada de entre 500 mAh y 800 mAh ;

; tres niveles de temperatura ajustables ;

; interior de forro polar ;

; autonomía aproximada de una hora ;

; diseño portátil y liviano.

Así son estos guantes (Foto: Mercado Libre).

Además, los fabricantes aseguran que el calor se distribuye rápidamente sobre los dedos y la palma de la mano, una de las zonas que más sufre durante el invierno.

Cuánto cuestan y por qué se volvieron tendencia

Los guantes calefactables comenzaron a aparecer cada vez más en tiendas online y marketplaces internacionales. Algunos modelos se consiguen desde los $24.500.

Qué ventajas tienen frente a los guantes comunes

Entre los principales beneficios que destacan los usuarios aparecen:

generan calor constante ;

; permiten regular la temperatura ;

; son recargables ;

; algunos modelos son impermeables ;

; ayudan a conservar mejor la movilidad de las manos en invierno.

Sin embargo, especialistas recomiendan revisar siempre la calidad de la batería y verificar que el producto tenga sistemas de protección contra sobrecalentamiento antes de comprarlo.