Gran Hermano: Williams López se quebró al contar su historia de vida

Rápidamente, Santiago interrumpió para preguntar: "Cuando hablan de padres duros, ¿de qué hablan?". A lo que Williams explicó: "Digamos que mi papá es como más a la antigua, los padres de antes. Era cariñoso, pero no era un papá que te iba a estar dando un beso, un abrazo a cada rato. Un consejo por ahí lo precisaba y lo tenía que sacar de mí mismo".

"Pero me fui formando día a día, me hacía un poco más fuerte, pero quizás un consejo de un papá, de una mamá, por ahí se precisa, y yo no lo tuve", expresó le participante. Luego, agregó: "A veces escucho a los chicos, la vida fuerte que tuvieron... Yo tengo pila de cosas, pasé por millones de cosas feas, desde hambre, frío, calor, pasar cosas feas... Los escucho a los chicos y me llega al corazón".

Finalmente, Williams concluyó comentando: "No soy una persona que va a contar, pero en algún momento les voy a contar mi verdadera historia, las cosas feas que yo tuve que pasar, desde arrancar a trabajar desde chico para tener mis cosas, para tener un par de zapatillas. Mi viejo jamás me hizo falta un plato de comida y un techo, pero por ahí te faltaba un par de zapatillas, una bombacha... pero jamás me hizo falta un plato de comida".