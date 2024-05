Gran Hermano: Mauro explotó contra Rocío, la amiga de Furia

El segundo enfrentamiento entre la joven amiga de Furia y el ex participante de gran Hermano se dio después que Rocío acusó a Mauro de acercarse a Furia durante su paso por la casa. “No le creo nada”, disparó ella. Fue entonces que Mauro le contestó: “Pensá lo que quieras, te lo respeto pero de mi parte, te puedo decir que eso no fue así. Ella me buscó un montón la primera semana y yo estuve con ella en un momento muy malo de la casa”.

“Ella me decía que extrañaba dormir con él, más que nada. Y porque estaban ahí adentro porque si están acá afuera, lo bloquea y chau ¡Y encima le dan cámara acá fuera!”, planteó la amiga de Furia en cuanto a la relación tóxica que mantuvo la jugadora con el ex participante.

Al escucharla, Mauro la cruzó, casi de inmediato: “Perdoname que te lo diga pero yo creo que en un momento, si me quiso. Yo creo que sintió algo por mi, la verdad”. “Y entraste en el momento justo para darle cariño pero de ahí a que sea genuino, yo lo dudo”, le manifestó la amiga de Juliana.

Embed - Mauro analizó el auge y caída de su relación con Furia junto a Rocío y los ex - Gran Hermano

Fue entonces que se generó un tenso ida y vuelta entre ellos pero Mauro no se achicó y le expresó con altura: “Yo lo que te quiero decir es que me banqué un montón de cosas y no estoy arrepentido, y eso fue lo que hizo que la relación o vínculo, llamalo como quieras, se desgastara”.

Sin embargo, el clima de tensión entre Rocío y Mauro se hizo sentir cuando la amiga de Juliana le dijo al ex participante de Gran Hermano que estaba usando el mismo “victimismo” para hablar sobre su relación con Furia. “¿Vas a usar justo esa palabra con ella que cuando pasó lo del distanciamiento de Furia con Cata, ella se aislaba para decir que la dejaban de lado? Yo nunca la deje sola y dormí todas las noches con ella”, le recordó él.

Exhausto de los constantes cuestionamientos que enfrentó en el programa, el ex participante de Gran Hermano disparó, enojado: “¿Sabes lo que es discutir con ella(Furia) todo el tiempo? No, no sabes lo que es y yo me la recontra banqué y estoy orgulloso de eso”.