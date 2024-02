Gran Hermano: la filosa frase de Romina Uhrig a Furia

Pero de inmediato, Furia expuso contundente: "No viene por ahí, yo soy un ser re piola. Pero si me venís a atacar me defiendo. Y mi defensa es tan violenta, o como se quede, que asusta. Entonces no me jodas, loco. Si yo te demostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Es porque querés cámara, amigo...", refiriéndose claramente a sus competidores.

Y cuando Romina intentó aclararle que esto solamente es un juego, Furia agregó arremetió: "Dejate de joder, después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario a decir que les estoy por pegar. Te hacen toda una cama eh... acá no es joda. Entonces, si me venís a atacar, me voy a defender. Yo tengo mis por qué, no grito porque tengo ganas. Vienen a buscarme, literal".

"Se ve que soy una jugadora bastante fuerte, en su cerebro, que lo piensan y dicen 'a esta no la sacamos más' y bueno, te va a costar un poco. Capaz que la semana que viene me voy pero por lo menos yo te la voy a disfrutar. Y si te gusta que disfrute, o te recontra molesta, y... voy a ver tu cara de envidia, amigo, porque yo la voy a disfrutar acá igual. No me importa", concluyó contundente dejando casi sin palabras a Uhrig.

La emoción de Romina Uhrig al recordar su paso por la casa de Gran Hermano

Este martes ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe), por 48 horas, Romina Uhrig para darle "algunos tips de limpieza" a los participantes de esta edición del reality.

La exdiputada, después de conocer a los jugadores, recorrió la casa y no pudo evitar emocionarse. En el cuarto de las chicas, Uhrig expresó: "Chicos, disfruten, por dios, se los pido. Esto es único".

"Yo, que hoy entro acá, digo 'la pucha'. Por eso, digo, disfruten esta casa. Es de ustedes, hoy es de ustedes. Yo vengo de visita. Vengo con la mejor onda, vengo a transmitirles las mejores energías", manifestó

Acto seguido, Romina se quebró y entre lágrimas dijo: "Yo hoy entro acá, te juro que se me pasan un montón de cosas por la cabeza, y la veo a Juli (Poggio). Disfruten, lo veo al Primo (Marcos Ginocchio) acá, jugando a todos. Lo van a valorar cuando salgan de esta casa".

Y agregó conmovida: "Todos somos distintos. Pero yo siempre dije algo en el juego, sobre todo el respeto, hoy son una familia, son ustedes. Entonces respétense, cuídense, jueguen, pero jueguen sanamente, lindo. Fíjense en el juego de nosotros. Ganó Primo, que era lo más bueno...éramos todos buenos igual".