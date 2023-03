Gran Hermano: el papá de Marcos habló de la novia de su hijo

Por tal motivo, varias de sus seguidoras lo trataron de “mentiroso” en las redes sociales ya que nunca había blanqueado este vínculo durante su estadía en la casa de Gran Hermano 2022.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió”, escribió la periodista Marisa Brel junto a una selfie que se sacó con la joven. Y agregó: “Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”.

En este sentido, José Ginocchio, el papá de Marcos, contó cómo vivió este momento único de su hijo y de la pareja del flamante ganador: "Estamos muy felices, Marcos no se imaginaba la repercusión que tiene acá afuera. Él es un chico muy preparado para esto y tiene mucho temple, mucha estabilidad, mucho equilibrio emocional. Tras haber ganado, lo va a manejar muy bien, pero bueno ya el destino de él lo va a saber únicamente él y, de todas maneras, lo que decida estará bien. Nosotros como familia lo vamos a ayudar y lo vamos a apoyar, vamos a estar en las buenas y en las malas en todo momento, y estamos confiados de que él va a tomar decisiones correctas en su vida", comenzó diciendo.

Sobre la vida sentimental de su hijo, señaló: "Él tuvo una relación de tres años y medio con Juli, que es de Salta y la queremos mucho, y se distanciaron. Yo respeto a mi hijo, tendrán que hablar ahora que ya salió. Pero él entró estando soltero, veremos qué pasa".

Por último, sobre cómo reaccionó la familia cuando Marcos les dijo entraba a Gran Hermano, comentó: "Él me avisó cuatro días antes que iba a entrar y para mí fue una sorpresa al igual que para su mamá. Nosotros no sabíamos y nos llamó y nos dijo 'mira papá hay algo que a vos no te va a gustar, me llamaron para entrar a Gran Hermano'. Y yo al programa lo habré visto una sola vez en mi vida y le dije 'si ya tenés tomada la decisión. Andá y mostrá tus valores'. Eso fue todo y después nunca me imaginé lo que iba a suceder al segundo día que comenzó todo esto. La verdad que para nosotros es un cambio muy lindo y lo apreciamos sobre todo el amor de la gente, el cariño de la gente y no tenemos cómo devolver ese agradecimiento con Dios, la vida y la gente".