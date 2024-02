Gerardo Romano contó cómo transita su Parkinson

Y sobre si el Parkinson lo afecta la diaria, explicó: “No me modificó lo cotidiano, me habrá modificado psicológicamente la adaptación a esta enfermedad, después nada más. Hay algunas cosas que he incorporado, como por ejemplo, la natación”.

“En la época de las redes sociales está el doble fenómeno contradictorio de quienes disfrutan mucho de esta situación, de este padecimiento, por cuestiones ideológicas u otro tipo de cuestiones”, comentó Gerardo Romano sobre algunos mensajes ofensivos que recibió tras contar que padece la enfermedad.

A lo que Fernando Piaggio observó: "No tiene nada que ver con la política, estamos hablando de una enfermedad, esto no tiene que pasar, quiero repudiar eso".

“No es bueno para quien profesa una cuestión de desprecio, no está bueno para el que lo ejerce, ¿no? Porque a mí no me va a agravar el padecimiento", agregó el actor.

Y contó un mensaje que recibió vía redes muy emotivo: "Y además sale lo mejor del ser humano. Tengo mucha actividad en el Instagram y una mujer me decía ‘Se murió mi mamá, que es la que tenía el Parkinson’, y le quedaron en el placar una droga que tomo hasta fin del 2024, o sea como 10 meses de medicación para un parkinsoniano. Y la mujer que tiene su madre muerta, que dejó esos remedios que no llegó a usar porque la muerte lo interrumpió, goza y disfruta de poder darme ese remedio a mí y regalármelo”.