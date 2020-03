¡Cómo en Gasoleros! Roxy y Panigazzi se encontraron en la web

La historia que de Roxy y Panigazzi, los entrañables personajes de Mercedes Morán y Juan Leyrado en la tira Gasoleros, El Trece, volvieron a encontrarse a 21 años del fin de la tira.

En la novela ellos comenzaron con un histeriqueo y luego de dos años contrajeron matrimonio. Pero las cosas parece que no les fueron bien después de eso y se separaron.

Pero en época de coronavirus y cuarentena obligatoria, los dos personajes volvieron a encontrarse por medio de videollamada.

“Pani!”, saludó Roxy a ex marido al atender la llamada. Luego se contaron cómo estaban, se piropearon, hablaron del paso del tiempo y finalmente dieron consejos para evitar el contagio de la pandemia.

“En cuarentena aflojó todo, pero ahí estamos, tenemos que cuidarnos mucho, quedarnos adentro. No salga Pani eh”, pidió Roxy. “No, yo camino, no paro. No es que salgo a caminar, camino acá por las paredes, el techo. La comida me la trae Darío (su hijo en la ficción interpretado por Matías Santoiani) me la deja, golpea y yo a los quince minutos abro”, respondió él.

La actriz le dijo que se encontraba bien pero extrañaba a Feli (el personaje de María Fiorentino, que vivía con ella). “Fue a Rosario a ver a la madre, iba a volver pero como empezaba la cuarentena le dije que se quedara”, contó.

“Si hubiésemos estado juntos y nos agarraba la cuarentena, lo que hubiera sido”, sugirió Panigazzi y Roxy le respondió sin dudarlo: “Nos matamos, tenemos carácter fuerte, es difícil estar con un hombre hipocondríaco como usted que cada quince minutos cree que se está muriendo”.

“Yo la quiero mucho y la extraño, así que cuídese y no salga para nada. A quedarse en casa y lavarse las manos”, pidió Roxy al despedirse.