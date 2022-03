Ganó un millón de pesos y sorprendió a Guido Kaczka

“Lo que te tengo que preguntar ahora Federico, porque claro, vos tenés esta semana, después arrancás a trabajar. El tema es que mañana, miércoles, dos y media de la tarde, hay una edición de Los 8 escalones del millón. Vos podés venir e ir por los dos millones o decir ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más”, le planteó el conductor al joven.

A lo que Federico asombró a todos con su respuesta: "Fue muy estresante, así que creo que me voy a quedar acá”. “¿Me estás cargando? No volvés”, le dijo completamente sorprendido Guido Kaczka, quien empezó a consultarle al resto de los presentes en el estudio sobre esta tajante decisión que tomó el participante. "Dice que fue estresante y puede ser", añadió el animador.