Furia habría pasado la noche con otro hombre en Gran Hermano

A altas horas de la noche del sábado, los participantes se percataron de la presencia de Francisco, el hijo del platense, en la habitación con la doble de riesgo. Lejos de ser una noche tranquila, la atleta de alto rendimiento habría mantenido una apasionada velada con el muchacho, la cual no pasó desapercibida para los otros. Como era de esperarse, el hecho fue rápidamente difundido entre todos y no quedó persona que no estuviese al tanto de lo que habría acontecido.

La primera en hablar al respecto fue Virginia, quien se despertó, según dijo: “por los ruidos que hizo la pareja a altas horas de la madrugada”. Pero no fue la única en desvelarse por ello, sino que algunos también se levantaron de sus camas por el mismo motivo. “Hay dos personas, en la misma cama, y hubo muchos ruidos”, señaló la comediante a Florencia y a Nicolás, quienes le consultaron si los “estaba jodiendo”. Divertida por lo ocurrido, Virginia interpretó el sonido que hicieron, el cual comentó que era bastante distintivo.