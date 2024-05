Fuerte cruce entre dos exGran Hermano

Fue entonces que Romina terminó gritando: “Bueno, Negra. ¿¡Pero para qué estamos acá?!”, lo que desató la furia de Ximena. “¡Pará, pará, pará! A mí bajame la vocecita. ¡Conmigo, bajá un cambio!”, disparó desencajada.

Claro que en su defensa, la mujer de Gustavo Conti agregó enojadísima: “Yo no te estoy bardeando. Vos me estás interrumpiendo desde el primer momento que arrancamos el programa. ¡No me rompas las pelotas!”.

Pero la ex GH2022 no se achicó. “ Bajá vos el tonito. Yo te estoy hablando muy bien y dejame opinar. Somos libres de opinar”, argumentó Uhrig mientras Capristo seguía firme en su postura: “Para mí la madre no perjudicó a la niña”.

“¿Para qué estamos acá? Vos tenés tu pensamiento y yo el mío. Acá nadie te está atacando”, prosiguió Romina, intentando hacer entrar en razones a su colega quien al verse acorralada atinó a bajar el tono de la palea al deslizar: “Recién me la tiraste... Así que bajemos un cambio todos”.