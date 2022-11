Flor Vigna explicó qué método anticonceptivo usan con Luciano Castro

La joven explicó que por ahora prefiere no tener bebés, aunque en un futuro no muy lejano sí le gustaría incursionar en la maternidad. “Yo, por ahora me cuido con pastillas, lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos, porque es algo que no se dice mucho. Antes me cuidaba con diu, pero me muero de amor cuando lo veo con sus hijos. A mí, alguna vez me gustaría tener, pero falta, por ahora necesito tiempo para consagrar todo esto que pasa en la actualidad”, reconoció en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial de La Once Diez.