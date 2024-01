Flor Moyano arremetió contra Carmen Barbieri: "Que poco saben"

image.png

Además, anunciaron que tendrán una entrevista en el estudio con el acusado y frente a eso la panelista Estefi Berardi aseguró: "Me agarró dolor de estómago porque Flor es mi amiga y Majo es mi compañera de trabajo".

Tras las palabras de Estefi y Majo, Flor se expresó enojada en su cuenta de X y escribió: "Que poco saben del abuso psicológico que se genera en las victimas hasta llegar a lo que me pasó a mí. Me hubiese encantado que alguna vez me llamen para darme la palabra, pero jamás me quisieron escuchar. Que justo que ahora tomen partido. Machismo @Carmen_LaLeona".