Al aire de LAM (América), Ángel de Brito confirmó que tuvo acceso a varios de los textos enviados por Homs y suavizó uno de los mensajes que envió al futbolista. “Merecés lo peor vos, y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo m***** que sos, más que por ser campeón del mundo”.

camila homs mensajes.webp

Además, el conductor destacó que, a diferencia de su pareja, Tini Stoessel aún no procedió legalmente. No obstante, la medida cautelar adelantada por Rodrigo puede impedir que su exmujer difunda información a los medios y también protege a los hijos que comparten para evitar exponerlos públicamente.